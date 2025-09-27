Ο εμπαιγμός στον Πάνο Ρούτσι και οι «προφητείες» Φλωρίδη

Μπορεί ο υπουργός Δικαιοσύνης να «πήγε κουβά», όμως εν γένει λίγο μετά τις εκτιμήσεις και προφητείες του η Δικαιοσύνη λαμβάνει αποφάσεις.

Μπορεί να πέρασε στα ψιλά, καθώς οι ανακοινώσεις από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η απόφαση – εμπαιγμός κατά του Πάνου Ρούτσι και των συγγενών θυμάτων των Τεμπών τα σκέπασε όλα, όμως ο υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε το πρωί της Παρασκευής σε μια «προφητεία».

Μιλώντας στον Αθήνα 9,84 ο Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε ότι η απόφαση για εκταφή του Ντένις Ρούτσι θα ληφθεί από Δευτέρα και μόνο για να γίνει ταυτοποίηση DNA.

Λίγη ώρα αργότερα στην ίδια συνέντευξη έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως «δεν πέφτει λόγος στην κυβέρνηση να νουθετήσει ή να πάρει θέση ή να κάνει το παραμικρό, διότι τότε θα πρόκειται για παρέμβαση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κάτι που μπορεί να πλήξει όχι μόνο τη λειτουργία της, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία», ενώ υποστήριξε ότι ανώτατοι λειτουργοί της, υποστήριξαν σε πρόσφατη εκδήλωση ότι κάποιοι προσπαθούν να τους επιβάλουν να παραβούν το νόμο, αλλά οι ίδιοι θα τον εφαρμόσουν.

Μπορεί ο υπουργός Δικαιοσύνης να πήγε «κουβά», καθώς οι ανακοινώσεις ήρθαν την Παρασκευή και όχι τη Δευτέρα, όμως η προφητεία του προκάλεσε εντυπώσεις.

Άλλωστε ήταν ο ίδιος που πριν από δύο ημέρες εξέφρασε εκτιμήσεις πως η Δικαιοσύνη θα ερμηνεύσει ως έμμεσο αίτημα προς εκταφή το εξώδικο Ρούτσι και ως δια μαγείας η Δικαιοσύνη έτσι έπραξε.

Ενδεικτική της έκπληξης, εξάλλου, είναι η σημερινή τοποθέτηση του γνωστού δικηγόρου, Θέμη Σοφού, πάλι στον Αθήνα 9,84, ο οποίος διερωτήθηκε «πως γίνεται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τη δήλωση του υπουργού δικαιοσύνης να υπάρχει παρέμβαση της εισαγγελίας Λάρισας για εκταφή; Πως γίνεται να λοξοκοιτάει ο υπουργός και να λαμβάνεται απόφαση από τη δικαιοσύνη; Ποιoς είναι επίσης ο υπουργός και υπό ποια ιδιότητα καθυβρίζει το δικηγορικό σώμα χαρακτηρίζοντας τους δικηγόρους ποινικολογούντες και αποκαλεί τσαρλατάνους τους τεχνικούς συμβούλους; Πώς γίνεται από τη μία πλευρά να λέει η κυβέρνηση πως δεν παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης και την ίδια ώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης να προαναγγέλλει τις εξελίξεις της δικαιοσύνης;».