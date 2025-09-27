Σε απελπισία βρίσκονται εκατοντάδες πολίτες του λεκανοπεδίου, οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα.

Τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής είναι κλεισμένα –σε ορισμένες περιπτώσεις– μέχρι τους πρώτους μήνες του 2026, τη στιγμή που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι παλιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό από το επόμενο καλοκαίρι.

Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων, και αν δεν υπάρξει λύση είτε με παράταση είτε με ενίσχυση του προσωπικού στα αστυνομικά τμήματα, η κατάσταση θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως συναρμόδιοι, σκέφτονται να κάνουν κάτι;