Αγωγή από τον Γ. Σεφεριάδη για το μακάβριο «αστείο» του βουλευτή Καράογλου

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η προσπάθεια του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρου Καράογλου να... κάνει χιούμορ, με αναφορά στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, αλλά που είχαν καταρχάς κληθεί από τη Ν.Δ. να καταθέσουν στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής.
«Προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», είπε ο Θ. Καράογλου μιλώντας στο Action 24, αφήνοντας τον δημοσιογράφο με το στόμα ανοιχτό.
Ο Γιάννης Σεφεριάδης (γιος του Ευάγγελου Σεφεριάδη που διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν τέθηκε σε λειτουργία ο Οργανισμός, το 1999) ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή κατά του γαλάζιου βουλευτή, τονίζοντας ότι η δήλωσή του Θ. Καράογλου αποτελεί προσβολή μνήμης νεκρών αλλά και της νοημοσύνης των πολιτών «με την επαίσχυντη απόπειρα μεθόδευσης σπίλωσης και διάχυσης υπονοιών».
Σημειώνεται ότι ο Γ. Σεφεριάδης είχε αντιδράσει με καυστικό τρόπο και στην κλήση του νεκρού πατέρα του στην Εξεταστική επιτροπή.
Η δήλωση του Γιάννη Σεφεριάδη
Κύριε Καράογλου
Απέναντι στη δήλωσή σας ότι οι αποβιώσαντες πριν μια δεκαετία πατέρας μου Ευάγγελος Σεφεριάδης, πρώτος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002) και Αναστάσιος Λέκκας, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την ίδια περίοδο, που κλήθηκαν ως μάρτυρες στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», δεν αποτελεί μόνο προσβολή μνήμης νεκρών, προσβολή της νοημοσύνης πολιτών με την επαίσχυντη απόπειρα μεθόδευσης σπίλωσης και διάχυσης υπονοιών.
Το χιούμορ θέλει τέχνη, την οποία δεν την κατέχετε.
Το άγχος και η αγωνία πλέον δική σας με την αγωγή που θα σας καταθέσω.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας