Αγωγή από τον Γ. Σεφεριάδη για το μακάβριο «αστείο» του βουλευτή Καράογλου

Τονίζει ότι η δήλωση του γαλάζιου βουλευτή αποτελεί προσβολή μνήμης νεκρών αλλά και της νοημοσύνης των πολιτών

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η προσπάθεια του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρου Καράογλου να... κάνει χιούμορ, με αναφορά στα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, αλλά που είχαν καταρχάς κληθεί από τη Ν.Δ. να καταθέσουν στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», είπε ο Θ. Καράογλου μιλώντας στο Action 24, αφήνοντας τον δημοσιογράφο με το στόμα ανοιχτό.

Ο Γιάννης Σεφεριάδης (γιος του Ευάγγελου Σεφεριάδη που διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν τέθηκε σε λειτουργία ο Οργανισμός, το 1999) ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή κατά του γαλάζιου βουλευτή, τονίζοντας ότι η δήλωσή του Θ. Καράογλου αποτελεί προσβολή μνήμης νεκρών αλλά και της νοημοσύνης των πολιτών «με την επαίσχυντη απόπειρα μεθόδευσης σπίλωσης και διάχυσης υπονοιών».

Σημειώνεται ότι ο Γ. Σεφεριάδης είχε αντιδράσει με καυστικό τρόπο και στην κλήση του νεκρού πατέρα του στην Εξεταστική επιτροπή.