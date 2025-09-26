Λείπει η πράξη

Στη σωστή κατεύθυνση και επιτακτική (καιρό τώρα) είναι η ανάγκη αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από ολοένα και περισσότερες χώρες. Αλλά αυτή η αναγνώριση, όπως τονίζει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Center for International Policy, Νάνσι Οκάιλ, είναι «σε μεγάλο βαθμό συμβολική, εκτός αν συνδυαστεί με τον τερματισμό των μεταφορών όπλων που στην πραγματικότητα τροφοδοτούν τη γενοκτονία. Αλλιώς, ισοδυναμεί με μια επίφαση δικαιοσύνης, ενώ υπάρχει συνενοχή στη βία. Αυτό είναι που δημιουργεί ένα χάσμα λογοδοσίας, όπου τα κράτη επικαλούνται θεωρητικά το δίκαιο, ενώ στην πράξη το παραβιάζουν». Χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, το Λουξεμβούργο και η Αυστραλία πρόσφατα αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, ωστόσο ακόμα συνεχίζουν απρόσκοπτα (ή με λίγους προσχηματικούς περιορισμούς) την παροχή πολεμικού εξοπλισμού στο Ισραήλ.