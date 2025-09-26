«Το ρεύμα στήριξης στον Αλέξη Τσίπρα, στην κοινωνία είναι υπαρκτό και ισχυρό. Η κυβέρνηση το ξέρει κι αυτό την τρομάζει»: αυτό σημείωσε η Όλγα Γεροβασίλη (Action24) σε ερώτηση για τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού. Ενώ διευκρίνισε ότι δεν είναι η ίδια που θα υποδείξει στον Αλ. Τσίπρα αν πρέπει να ιδρύσει νέο κόμμα. Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., «η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Αλήθεια, δικαιοσύνη και προοδευτική συνεργασία – αυτή είναι η απάντηση στην παρακμή της Νέας Δημοκρατίας». Ειδικώς δε για τις συνεργασίες, διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να βασίζονται σε προγραμματικές συγκλίσεις. Για τη Νέα Αριστερά ειδικότερα, επισήμανε ότι αποτελεί φυσικό συνομιλητή του κόμματός της, επίσης ότι «η σύγκλιση ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς έπρεπε να έχει ήδη γίνει».
