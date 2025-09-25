Ακριβό σπίτι

Στο ερώτημα «πρέπει ένα σπίτι στην Αθήνα να είναι τόσο ακριβό;» προσπάθησε να απαντήσει η συζήτηση για τη στεγαστική κρίση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Άλσος Περιστερίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Λευτέρης Καρχιμάκης (επικεφαλής Ομάδας Προγράμματος ΠΑΣΟΚ), Άγγελος Πλούμης (υπεύθυνος Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Rock the Block), Τζούλιαν Χατζίου (ιδρυτής της ενημερωτικής πλατφόρμας @view.media_), Μαίρη Νούκα (καθηγήτρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Περιστέρι), Αστέρης Παπαρήγας (φοιτητής, κάτοικος Αιγάλεω) και Βαγγέλης Γιακουμής (δημοσιογράφος και δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου). Πέρα από τους πιθανούς άξονες μιας περισσότερο συμπεριληπτικής στεγαστικής πολιτικής και τον περιορισμό της golden visa και του airbnb, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις εύλογες αγωνίες του νεανικού κυρίως κοινού που κάθε άλλο παρά «ικανοποιημένο» δήλωνε από τα μέτρα της κυβέρνησης για τους νέους...
