«Πάρτε θέση»

Αναφορά στο υπουργείο Εξωτερικών για τη στοχοποίηση Ελλήνων ακτιβιστών από ισραηλινά κρατικά και παρακρατικά δίκτυα κατέθεσαν χθες οι πληρεξούσιοι δικηγόροι Θ. Καμπαγιάννης, Ιωάννα Κούρτοβικ, Αναστασία Σταυροπούλου, Αναστασία Ματσούκα και Γ. Βλάχος, για λογαριασμό των τριών αγωνιστών που είδαν το όνομά τους σε χαφιεδίστικη προπαγανδιστική έκθεση του ισραηλινού υπουργείου Διασποράς και καταπολέμησης του αντισημιτισμού. Εκεί γινόταν καταγραφή του βιογραφικού τους, δραστηριοτήτων, δημόσιων δηλώσεων και αναρτήσεών τους στα κοινωνικά δίκτυα μαζί με αυθαίρετους, ανυπόστατους ισχυρισμούς. Στην αναφορά γίνεται λόγος για προσβολή της κυριαρχίας του ελληνικού κράτους στο μέτρο που υπηρεσίες τρίτου κράτους δρουν συστηματικά παρακολουθώντας και στοχοποιώντας Ελληνες πολίτες. Θα αντιδράσει άραγε ο κ. Γεραπετρίτης, καταδικάζοντας δημόσια και ρητά τις παραπάνω ενέργειες, λαμβάνοντας παράλληλα και διπλωματικά μέτρα; Προς το παρόν, σιγή ιχθύος.
