Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα στη Θεσσαλονίκη και μηνιαίο εισόδημα 800 ευρώ μπήκε στον εξωδικαστικό μηχανισμό για ρύθμιση χρεών και ο αλγόριθμος προσδιόρισε τη δόση στα 680 ευρώ! «Είναι δίκαιη και βιώσιμη αυτή η ρύθμιση;», ρώτησε τον υφυπουργό Οικονομικών ο Νάσος Ηλιόπουλος που έκανε τη σχετική καταγγελία στη Βουλή. «Μπορείτε να φανταστείτε μια τέτοια ρύθμιση για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που είναι 541 εκατομμύρια ευρώ…», σχολίασε δηκτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.