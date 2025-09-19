Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.3° 24.5°
4 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.2° 25.6°
2 BF
30%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
29.0° 27.1°
4 BF
37%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
21%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
39%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
2 BF
31%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
19%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
22%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 22.7°
4 BF
41%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.9° 25.4°
4 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
6 BF
50%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
2 BF
53%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
28.1° 27.9°
3 BF
39%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
32%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 25.1°
2 BF
42%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
43%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 25.8°
4 BF
25%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.3°
3 BF
44%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
42%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
31%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Γιώργος Βλάχος
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το «χτύπημα» Βλάχου και η κόντρα με Μητσοτάκη στην ΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
efsyn.gr
Η αντίδραση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ο διάλογος με τον πρωθυπουργό.

Μπορεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να κύλησε χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, καθώς οι γνωστοί διαφωνούντες βουλευτές δεν μίλησαν, όμως το μίνι επεισόδιο του πρωθυπουργού με τον Γιώργο Βλάχο δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ο βουλευτής Ανατολικής αττικής, ο οποίος συγκαταλέγεται στην καραμανλική πτέρυγα, ζήτησε να στηθεί κάλπη προκειμένου να εκλεγεί στη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κάτι που προκάλεσε αίσθηση.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης του αντέτεινε με ύφος «γιατί θέλετε να είστε υποψήφιος;», με τον Γιώργο Βλάχο να απαντά ενοχλημένος «εγώ; όχι, αφού ξέρετε ότι αρνήθηκα» και να συμπληρώνει «θέλω να τηρηθεί ο κανονισμός». 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το «χτύπημα» Βλάχου και η κόντρα με Μητσοτάκη στην ΚΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual