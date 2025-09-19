Το «χτύπημα» Βλάχου και η κόντρα με Μητσοτάκη στην ΚΟ

Μπορεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να κύλησε χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, καθώς οι γνωστοί διαφωνούντες βουλευτές δεν μίλησαν, όμως το μίνι επεισόδιο του πρωθυπουργού με τον Γιώργο Βλάχο δεν πέρασε απαρατήρητο.
Ο βουλευτής Ανατολικής αττικής, ο οποίος συγκαταλέγεται στην καραμανλική πτέρυγα, ζήτησε να στηθεί κάλπη προκειμένου να εκλεγεί στη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κάτι που προκάλεσε αίσθηση.
Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης του αντέτεινε με ύφος «γιατί θέλετε να είστε υποψήφιος;», με τον Γιώργο Βλάχο να απαντά ενοχλημένος «εγώ; όχι, αφού ξέρετε ότι αρνήθηκα» και να συμπληρώνει «θέλω να τηρηθεί ο κανονισμός».
