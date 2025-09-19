Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.1° 23.4°
4 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 22.8°
2 BF
34%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
27.0° 24.9°
4 BF
38%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
23%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
46%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
2 BF
36%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
1 BF
32%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.2° 23.3°
5 BF
46%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.9° 23.2°
4 BF
41%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
6 BF
43%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.0°
0 BF
34%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
31%
Λαμία
Αίθριος καιρός
22°C
22.8° 22.3°
1 BF
60%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
2 BF
35%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 24.8°
3 BF
27%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.3°
2 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
2 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
38%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
EUROKINISSI

Ανάγκη για σύγκλιση

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ν.ΠΑΠ.

Ενδιαφέρουσα σύνθεση θα έχει η εκδήλωση υπό τον τίτλο «Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, κοινωνική απαίτηση, ιστορική αναγκαιότητα». Θα συμμετέχουν οι βουλευτές Γ. Καραμέρος (ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.) και Δ. Τζανακόπουλος (Νέα Αριστερά), ο γραμματέας του κόμματος «Κόσμος», Π. Κόκκαλης, το μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Γ. Μπουλμπασάκος, καθώς και η ομ. καθηγήτρια Λ. Κατσέλη, ενώ θα παρέμβει ο Δ. Τεμπονέρας. Εσχάτως ωστόσο σύννεφα βαριά έχουν μαζευτεί κατά της κ. Κατσέλη πάνω από τον συριζαίικο ουρανό. Και οι λόγοι είναι δύο: οι επιθετικές δηλώσεις της κατά του Αλ. Τσίπρα και η απουσία της -ούτε μήνυμα δεν έστειλε- από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, μολονότι το κόμμα τής έκανε την ύψιστη τιμή να την προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πριν αρχίσει η σεναριολογία πάντως, πληροφορούμαστε ότι η εκδήλωση με τη σύνθεση αυτή έχει αποφασιστεί εδώ και δύο μήνες. Η εκδήλωση, την οποία θα συντονίσει ο συνάδελφος Αρ. Ραβανός, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στο Οινοποιείο Πέτρου στην Παλλήνη.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ανάγκη για σύγκλιση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual