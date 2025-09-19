Ανάγκη για σύγκλιση

Ενδιαφέρουσα σύνθεση θα έχει η εκδήλωση υπό τον τίτλο «Σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, κοινωνική απαίτηση, ιστορική αναγκαιότητα». Θα συμμετέχουν οι βουλευτές Γ. Καραμέρος (ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.) και Δ. Τζανακόπουλος (Νέα Αριστερά), ο γραμματέας του κόμματος «Κόσμος», Π. Κόκκαλης, το μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Γ. Μπουλμπασάκος, καθώς και η ομ. καθηγήτρια Λ. Κατσέλη, ενώ θα παρέμβει ο Δ. Τεμπονέρας. Εσχάτως ωστόσο σύννεφα βαριά έχουν μαζευτεί κατά της κ. Κατσέλη πάνω από τον συριζαίικο ουρανό. Και οι λόγοι είναι δύο: οι επιθετικές δηλώσεις της κατά του Αλ. Τσίπρα και η απουσία της -ούτε μήνυμα δεν έστειλε- από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, μολονότι το κόμμα τής έκανε την ύψιστη τιμή να την προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πριν αρχίσει η σεναριολογία πάντως, πληροφορούμαστε ότι η εκδήλωση με τη σύνθεση αυτή έχει αποφασιστεί εδώ και δύο μήνες. Η εκδήλωση, την οποία θα συντονίσει ο συνάδελφος Αρ. Ραβανός, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στο Οινοποιείο Πέτρου στην Παλλήνη.