Δεν είναι που η κυβέρνηση αδιαφορεί για τα προβλήματα των αστικών συγκοινωνιών, είναι ότι «δεν τα γνωρίζει». Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης, όμως, αποφάσισε να λύσει την... παρεξήγηση και ανακοίνωσε χθες ότι τέθηκε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες ανώνυμα (;) για την κατάσταση του εκάστοτε οχήματος, τη συμπεριφορά του υπαλλήλου, τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Ο κ. Κυρανάκης έχει συμπληρώσει ήδη έξι μήνες στην καρέκλα του υπουργείου, βγαίνει καθημερινά στις τηλεοράσεις, αλλά έχει συναντήσει μόνο μία φορά τους διαπιστευμένους συντάκτες του τομέα. Ίσως διότι οι διαπιστευμένοι γνωρίζουν ότι στις αστικές συγκοινωνίες λειτουργεί ήδη τέτοια πλατφόρμα. Ίσως, ακόμα, διότι η «φοβερή» πλατφόρμα Κυρανάκη κόστισε 22.320 ευρώ και δόθηκε με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία που έχει πάρει και άλλες δουλειές από τον φιλόδοξο υπουργό...
Επικερδείς δουλίτσες
