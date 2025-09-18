Ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε χθες ότι ο Ανδρουλάκης δεν είναι εναλλακτική και έχει κριθεί επανειλημμένως από τους πολίτες.

Μάλιστα...

Ο Ανδρουλάκης δεν ήταν ο άνθρωπος που κέρδισε τον κ. Λοβέρδο στη μάχη της αρχηγίας του 2021;

Δεν ήταν αυτός που το 2023 στις εκλογές ανέβασε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σχεδόν 50%;

Δεν είναι αυτός που σήμερα βρίσκεται στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσίασε ένα συνολικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου απέναντι στη Ν.Δ.;

Βλέπει μήπως κάποιο άλλο κόμμα και πρόσωπο με αξιόπιστη πρόταση που θα μπορούσε να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη;

Για τον κ. Λοβέρδο πολύ απλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, δεν είναι ο Ανδρουλάκης το θέμα.

Μόνο Μητσοτάκης, λοιπόν, για να μην έρθει το χάος.