Ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε χθες ότι ο Ανδρουλάκης δεν είναι εναλλακτική και έχει κριθεί επανειλημμένως από τους πολίτες.
Μάλιστα...
Ο Ανδρουλάκης δεν ήταν ο άνθρωπος που κέρδισε τον κ. Λοβέρδο στη μάχη της αρχηγίας του 2021;
Δεν ήταν αυτός που το 2023 στις εκλογές ανέβασε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σχεδόν 50%;
Δεν είναι αυτός που σήμερα βρίσκεται στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσίασε ένα συνολικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του τόπου απέναντι στη Ν.Δ.;
Βλέπει μήπως κάποιο άλλο κόμμα και πρόσωπο με αξιόπιστη πρόταση που θα μπορούσε να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη;
Για τον κ. Λοβέρδο πολύ απλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, δεν είναι ο Ανδρουλάκης το θέμα.
Μόνο Μητσοτάκης, λοιπόν, για να μην έρθει το χάος.
