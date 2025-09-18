Από… κρησάρα πέρασε τη συνέντευξη Μητσοτάκη το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ενδεικτικά: ανέπτυξε πρωτότυπες οικονομικές θεωρίες, όπως ότι η μείωση του ΦΠΑ θα ωφελούσε πρωτίστως τους πλούσιους και τους τουρίστες (και γι’ αυτό δεν υιοθέτησε προφανώς το συγκεκριμένο μέτρο).

Για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είδε μόνο τον Σεπτέμβριο, κλείνοντας τα μάτια στον Αύγουστο, πιθανώς όμως και στον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων.

Στο μεταναστευτικό κάλυψε τον Θάνο Πλεύρη, αφού έκανε λόγο για κυβερνητική και όχι προσωπική στρατηγική.

Ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως είναι φυσιολογικό φαινόμενο λόγω του μεγέθους του κόμματός του!