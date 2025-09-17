Παππάς για το ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.»: «Η λογοκρισία δεν είναι ατύχημα, είναι επιλογή»

Το ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών» για τη λογοκρισία του Μαξίμου και τα θετικά λόγια του Αντόνιο Κόστα για την ελληνική οικονομία, τα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. «Η λογοκρισία δεν είναι ατύχημα, είναι επιλογή. Και, μάλιστα, επικίνδυνη. Και τη χρεώνεται ολόκληρη ο Μητσοτάκης», έγραψε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Παππάς στο facebook, αναδημοσιεύοντας το ρεπορτάζ.
Η άμεση αναφορά στο 2015 και η έμμεση στον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να... στενοχώρησαν τον σημερινό ένοικο του μεγάρου Μαξίμου. Γι’ αυτό και στο ενημερωτικό σημείωμα που διανεμήθηκε από το Μαξίμου παρατίθεται μόνο η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού. Η αναφορά του Αντόνιο Κόστα δεν έτυχε της δέουσας προσοχής...
Η ανάρτηση Παππά
«Επαινώ θερμά όσα έχει κάνει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία», είπε ο Αντόνιο Κόστα ενώπιον του Κυρ. Μητσοτάκη, δείχνοντας το 2015 ως κομβικό έτος ανάκαμψης. Και τι έκανε το Μαξίμου; Τον έκοψε. Διαβάστε τον Νίκο Παπαδημητρίου (Nick Nick) στην Η Εφημερίδα των Συντακτών που εξηγεί το πώς και το γιατί. Η λογοκρισία δεν είναι ατύχημα, είναι επιλογή. Και, μάλιστα, επικίνδυνη. Και τη χρεώνεται ολόκληρη ο Μητσοτάκης.
