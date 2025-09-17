Προς διαγραφή

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής παρέπεμψε η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Βρεττό, μετά την πρωτοβουλία του να διαφοροποιηθεί από τη γραμμή του κόμματος και να υποστηρίξει την πρόταση της Ν.Δ. για τη θέση του προέδρου στην εξεταστική επιτροπή.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ψήφισε υπέρ του Ανδρέα Νικολακόπουλου γιατί «η Ν.Δ. έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της επιτροπής», ενώ τόνισε πως στην περίπτωση που διαγραφεί, δεν θα παραδώσει την έδρα.