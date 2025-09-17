Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
26.3° 22.8°
1 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.7° 21.1°
0 BF
61%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 21.0°
2 BF
75%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
0 BF
68%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
79%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
72%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.8°
2 BF
72%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
22°C
25.2° 21.8°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.7°
3 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
1 BF
64%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
23°C
26.0° 22.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
72%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 22.8°
0 BF
58%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 24.8°
3 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
18°C
17.8° 17.8°
0 BF
63%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.3° 17.3°
0 BF
82%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
0 BF
90%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.5° 17.5°
1 BF
68%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Μητσοτάκης ΔΕΘ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Προσέλκυση

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ.Σ.Φ.

«Η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας μειώθηκε σημαντικά κατά τα χρόνια της κρίσης και τώρα η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει διεθνείς αμυντικούς κολοσσούς στη χώρα με όχημα μια φιλόδοξη φορολογική πρωτοβουλία και απώτερο στόχο την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας» σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Επισημαίνει ακόμη ότι «οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2026 και 2028, θα απαλλάσσονται πλήρως από τον εταιρικό φόρο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προσέλκυση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual