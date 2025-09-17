Προσέλκυση

«Η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας μειώθηκε σημαντικά κατά τα χρόνια της κρίσης και τώρα η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει διεθνείς αμυντικούς κολοσσούς στη χώρα με όχημα μια φιλόδοξη φορολογική πρωτοβουλία και απώτερο στόχο την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας» σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό Spiegel.
Επισημαίνει ακόμη ότι «οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2026 και 2028, θα απαλλάσσονται πλήρως από τον εταιρικό φόρο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».
