Εύλογα ερωτήματα για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στον παγκόσμιο στόλο αλληλεγγύης του Global Sumud Flotilla προκάλεσε ο αντιφατικός τρόπος με τον οποίο απάντησε σε δύο σχετικές ερωτήσεις στη ΔΕΘ (jacobin.gr, news24/7) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε αν στηρίζει τον ανθρωπιστικό στόλο προς τη Γάζα, αλλά δεν απάντησε ευθέως. Δεν είπε ποτέ ξεκάθαρα ότι στηρίζει. Από την άλλη πλευρά, δήλωσε υπέρμαχος των κυρώσεων στους υπουργούς του Ισραήλ, υποστήριξε τις εμπορικές κυρώσεις, το εμπάργκο όπλων και ζήτησε να δικαστεί ο Νετανιάχου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο ίδιος πάντως σε άλλη ερώτηση δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η «σχέση στρατηγικής συμμαχίας» με το Ισραήλ, το οποίο κατά τα άλλα είναι «κράτος-τρομοκράτης»...
Μισόλογα
