Μη σκοτώνετε παιδιά

Τι κι αν η ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου έχασε από τον Άρη το Σάββατο. Σε μια αξιέπαινη και καθόλου αυτονόητη κίνηση η ΠΑΕ Ατρόμητος πήρε σαφή και ξεκάθαρη θέση για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ και το πέτυχε με ηχηρό τρόπο. Πριν από την έναρξη του ματς ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Περιστέρι: «Ο πιο δύσκολος αγώνας και η μεγαλύτερη αναμέτρηση σε καιρούς σκοτεινούς, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά. Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες. Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού». Την ίδια ώρα όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας κρατούσαν και σχετικό πανό.