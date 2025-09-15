Κλειστά σχολεία

Διαβάσαμε σε κυριακάτικα δημοσιεύματα ότι έχουν κλείσει 700 σχολεία στην περιφέρεια κυρίως λόγω δημογραφικού. Μα πώς να μείνει κόσμος στην επαρχία; Πρώτα έκλεισαν τα υποκαταστήματα ΔΕΚΟ, μετά οι τράπεζες, τα ΙΚΑ, οι ΔΟΥ και τα Ειρηνοδικεία. Κατάργησαν τους τοπικούς σταθμούς του ΟΣΕ, αραίωσαν τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ, ενώ σήμερα με το ζόρι βρίσκεις ΑΤΜ να λειτουργεί. Σβήνοντας βήμα βήμα κάθε υποδομή, ειδικά τη μνημονιακή περίοδο, οι κυβερνήσεις διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό, με λίγο περισσότερο «τυχερές» τις τουριστικές περιοχές και αυτό λόγω σεζόν. Τώρα διάφοροι αρμόδιοι παριστάνουν τους έκπληκτους που κλείνουν τα σχολεία, λες και το δημογραφικό ήρθε ουρανοκατέβατο και όχι ως φυσική συνέπεια της εγκατάλειψης.
