Συνταξιούχος Μητσοτάκης

Καθώς η ΔΕΘ βαίνει προς το τέλος της και πολλοί είναι αυτοί που συζητούν για τα κυβερνητικά μέτρα αφ’ ενός, αλλά και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης αφ’ ετέρου, άρχισαν να ξεφυτρώνουν και οι δημοσκοπήσεις.

Κληθείς να σχολιάσει μία από αυτές, της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης έκανε λόγο (στην ίδια τηλεοπτική συχνότητα) για δημοσκόπηση-μήνυμα για την προοδευτική αντιπολίτευση. «Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Και αν θέλουμε να βγάλουμε τον κ. Μητσοτάκη από το μέγαρο Μαξίμου, όχι ως συνταξιούχο αλλά με πολιτισμένες πολιτικές διαδικασίες, τότε η αντιπολίτευση κάτι άλλο πρέπει να κάνει».

Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, αφού σημείωσε ότι είναι βουλευτής και μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., το μέλος της Π.Γ. εκτίμησε ότι όταν κρίνει θα βγει να μιλήσει.