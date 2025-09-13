Συνταξιούχος Μητσοτάκης

Καθώς η ΔΕΘ βαίνει προς το τέλος της και πολλοί είναι αυτοί που συζητούν για τα κυβερνητικά μέτρα αφ’ ενός, αλλά και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης αφ’ ετέρου, άρχισαν να ξεφυτρώνουν και οι δημοσκοπήσεις.
Κληθείς να σχολιάσει μία από αυτές, της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης έκανε λόγο (στην ίδια τηλεοπτική συχνότητα) για δημοσκόπηση-μήνυμα για την προοδευτική αντιπολίτευση. «Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Και αν θέλουμε να βγάλουμε τον κ. Μητσοτάκη από το μέγαρο Μαξίμου, όχι ως συνταξιούχο αλλά με πολιτισμένες πολιτικές διαδικασίες, τότε η αντιπολίτευση κάτι άλλο πρέπει να κάνει».
Ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα, αφού σημείωσε ότι είναι βουλευτής και μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., το μέλος της Π.Γ. εκτίμησε ότι όταν κρίνει θα βγει να μιλήσει.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας