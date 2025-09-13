Ανορθόδοξα σκάνδαλα

Τα όσα αντιλαμβανόμαστε για τη Μονή Σινά δεν είναι τα μόνα σκανδαλώδη.

Αν γυρίσουμε είκοσι χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε την επεισοδιακή έξοδο Ειρηναίου από τον πατριαρχικό θώκο Ιεροσολύμων λόγω φερόμενων σκανδαλωδών παραχωρήσεων ακινήτων, την υπόθεση Βατοπεδίου και των ανταλλαγών λίμνης με ολυμπιακά ακίνητα κ.ά.

Οι ψηφίδες πρέπει να επανεξεταστούν λόγω της ευαισθησίας των θεσμών αλλά και του ενδιαφέροντος ή/και της εμπλοκής τρίτων ομόδοξων και μη. Αν προκύπτουν συσχετίσεις να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

Το έργο αυτό, ίσως ήδη υλοποιημένο από συναρμόδιες υπηρεσίες, δεν είναι αναγκαίο να φέρει σφραγίδα. Δημοσιογραφική έρευνα, επιστημονική πραγματεία, το ρεζουμέ είναι αναγκαίο.