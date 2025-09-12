Τυχαίος καλεσμένος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η εμφάνιση ενός νεαρού άνδρα στην τηλεοπτική εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, που δηλώνει ικανοποιημένος με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Να υποθέσουμε ότι είναι τυχαίο γεγονός το πως είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ και υπάρχουν φωτογραφίες του με πρωτοκλασάτους υπουργούς στα social media. Μιλάμε για τόσο τυχαίο καλεσμένο στην τηλεόραση, που μας θύμισε εκείνους τους δήθεν τυχαίους επιβάτες που πήραν το πρώτο τρένο μετά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου λίγο καιρό μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.