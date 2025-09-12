Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η εμφάνιση ενός νεαρού άνδρα στην τηλεοπτική εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, που δηλώνει ικανοποιημένος με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Να υποθέσουμε ότι είναι τυχαίο γεγονός το πως είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ και υπάρχουν φωτογραφίες του με πρωτοκλασάτους υπουργούς στα social media. Μιλάμε για τόσο τυχαίο καλεσμένο στην τηλεόραση, που μας θύμισε εκείνους τους δήθεν τυχαίους επιβάτες που πήραν το πρώτο τρένο μετά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου λίγο καιρό μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.
Τυχαίος καλεσμένος
Τυχαίος καλεσμένος
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας