Σε δίκη παραπέμπεται ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, έπειτα από ποινική δίωξη για το αδίκημα της προτροπής σε βία και της διέγερσης διάπραξης εγκλημάτων σε βάρος των δημοσιογράφων Δημήτρη Καρεκλίδη και Κατερίνας Τασσοπούλου. Η υπόθεση σχετίζεται με την περίοδο της καταστροφής του «Ντάνιελ» που είχε πλήξει την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Τότε, ο κ. Μπέος στράφηκε με προκλητικό τρόπο εναντίον των ΜΜΕ που έθεταν ερωτήματα για το νερό, τις υποδομές κ.ά. εξαπολύοντας επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, ενώ προέτρεπε τους δημότες να βιαιοπραγήσουν. «Φτύστε τους, πετάξτε τους γιαούρτια και αυγά», είχε πει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου στις 30 Οκτωβρίου 2023. Μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί στο σκαμνί, υποστήριξε ότι κάνει ακραίο χιούμορ, δικαιολογία που δεν έπεισε τον εισαγγελέα. Το δικαστήριο έχει οριστεί για τις 30 Μαρτίου 2026.
