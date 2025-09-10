Δώστε συγχαρητήρια

Η μεγαλύτερη απόλαυση δεν είναι άλλη από το να αναγκάζονται να δώσουν συγχαρητήρια σε μια εθνική ομάδα με 4 έγχρωμους αθλητές και τρία παιδιά μεταναστών από τη Νιγηρία μια κυβέρνηση και ένα κόμμα που έχουν στις τάξεις τους τον Αδωνι Γεωργιάδη (που τους έλεγε Ακετοκούμπο ειρωνικά), τον Θάνο Πλεύρη, τον Μάκη Βορίδη και όλα τα ακροδεξιά παιδιά του Γιώργου Καρατζαφέρη.

Αυτούς που ήθελαν να τους κάνουν τον βίο αβίωτο.