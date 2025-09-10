Αθήνα, 30°C
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
Κι άλλοι κεραυνοί

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Γ.Κ.

Πολλοί αναρωτιούνται αν η κυπριακή ηγεσία κάνει τόση φασαρία για το καλώδιο για μόλις 125 εκατ. ευρώ.

Τι είναι 125 εκατ. ευρώ μπροστά στα 2 ή 3 δισ. ευρώ που θα μπορούσε τελικά να κοστίσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης; Γιατί μπορεί να έχει μπει ένας εικονικός προϋπολογισμός 1,9 δισ. ευρώ, από τα οποία 657 εκατ. βάζει η Ε.Ε. και 250 έχει βάλει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά το τελικό κόστος είναι άγνωστο.

«Κανένας δεν γνωρίζει πόσα θα στοιχίσει το έργο στους καταναλωτές και πότε θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών» είπε τη Δευτέρα στο ΡΙΚ ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός.

«Υπάρχουν μόνο εκτιμήσεις, κάποιες μιλούν για 2 δισ., κάποιες για 3 δισ., άλλες για 2,5... Ως υπουργός Οικονομικών είμαι υποχρεωμένος να ζητώ στοιχεία για τη βιωσιμότητα του έργου και για τα 125 εκατ. ευρώ που καλούμαστε να πληρώσουμε» είπε ο δημοσιονομικός «φύλακας» της Κύπρου.

Και πώς να τον αμφισβητήσουν οι εγχώριοι φύλακες όταν μας λένε πως θα καταρρεύσει η χώρα αν μηδενιστεί ο ΦΠΑ στο ψωμί ή στο γάλα;

Κι άλλοι κεραυνοί

