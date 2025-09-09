Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.2° 23.5°
1 BF
46%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
23°C
24.6° 21.4°
1 BF
63%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 20.0°
1 BF
68%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
68%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.5° 21.5°
1 BF
66%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
72%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.3° 22.3°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.9° 24.8°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.9°
3 BF
67%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
60%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
26.5° 23.7°
1 BF
64%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
25.9° 21.9°
0 BF
78%
Λάρισα
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.0° 22.0°
1 BF
60%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.3° 23.3°
0 BF
56%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 24.8°
2 BF
74%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.1° 25.1°
1 BF
46%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
24°C
23.8° 19.3°
0 BF
57%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
78%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.1° 17.1°
0 BF
64%
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
Εκδίκηση

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ν. ΠΑΠ.

Προ μηνός ο Φρανσουά Μπαϊρού είχε επικαλεστεί ως παράδειγμα προς αποφυγή την Ελλάδα της περιόδου 2015-2019 και τον τότε πρωθυπουργό της, Αλέξη Τσίπρα.

Ο οποίος, όμως, σήκωσε το γάντι και στην πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde κατηγόρησε τη «νεοφιλελεύθερη Δεξιά του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Μπαϊρού (ότι) θέλει να προστατεύσει τις ελίτ με κάθε κόστος. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές με την Αριστερά, η οποία, αντιθέτως, ενδιαφέρεται για την ευημερία των πολλών, των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης», σημείωνε.

Να, όμως, που τα έφερε έτσι η… μοίρα και ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες στο επίκεντρο των γαλλικών εξελίξεων, στο Παρίσι. Και βρίσκεται εκεί προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μπορεί, βέβαια, από την άλλη, να πήγε στη γαλλική πρωτεύουσα για να δει πώς είναι να πέφτει ένας κεντροδεξιός πρωθυπουργός…

Εκδίκηση

