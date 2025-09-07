Τετ α τετ Φάμελλου - Δούκα στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Η απαξίωση της Αυτοδιοίκησης και ο οικονομικός στραγγαλισμός της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κεντρικό θέμα της συζήτησής τους.

Στην καθιερωμένη αντικυβερνητική διαδήλωση της ΔΕΘ βρέθηκαν χθες, Σάββατο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, όπου συζήτησαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, κεντρικό ζήτημα του τετ α τετ ήταν η απαξίωση της Αυτοδιοίκησης και ο οικονομικός στραγγαλισμός της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε την στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο Χάρης Δούκας στην Δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ.

Οι δυο τους συμφώνησαν πως πρέπει οι οι προοδευτικές δυνάμεις, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, αλλά και οι δήμαρχοι να υψώσουν το ανάστημά τους και να υπερασπιστούν τον θεσμό αλλά και τους πολίτες, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους, μιλώντας ξεκάθαρα για τα σχέδια του Έλληνα πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σημειώνεται πως λίγη ώρα μετά, ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ προχώρησε σε ανακοίνωση περιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, αφαιρώντας τις πολεοδομίες.