Προπαγανδιστικός μαραθώνιος ΕΡΤ, με χορηγό το Μαξίμου

Ο ορισμός της προπαγάνδας ήταν το δελτίο του ΕΡΤnews στις 12 το μεσημέρι.

Από τα 60 λεπτά «ενημέρωσης», τα 50 ήταν η «μητσοτάκεια έφοδος στον ουρανό» της ΔΕΘ, διανθισμένη με τις τεράστιες επιτυχίες της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ κατά των εγκληματικών οργανώσεων, της φοροαπάτης και του λαθρεμπορίου που –πάμε στοίχημα– θα βρουν τη θέση που τους αξίζει σε όσα πει απόψε κι αύριο στη Θεσσαλονίκη ο πολυχρονεμένος μας πρωθυπουργός: και μαγνητοσκοπημένο ρεπορτσζ για τις «μεγάλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις» ύψους 1,7 ευρώ, και live με τον πρώτο απεσταλμένο της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη, ξανά μανά μη και δεν τα εμπεδώσαμε, και ρεπορτάζ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο περίπτερο της ΕΡΤ, και σύνδεση με έτερο ανταποκριτή της δημόσιας τηλεόρασης, και ξανά άλλο ρεπορτάζ για το περίπτερο της ΕΡΤ, και δηλωσεις του προέδρου της ΕΡΤ για τη ψηφιακή κοσμογονία που συντελεί (με τα δικά μας λεφτά)...

Κάτι λίγα λεπτά τρύπωσαν στον σχεδόν ωριαίο προπαγανδιστικό μαραθώνιο για κάποιον Τσίπρα που βρέθηκε στη συμπρωτεύουσα, κάτι διαδηλωτές, κάτι ένστολους, έναν Φάμελλο που συναντήθηκε με αγρότες... Έλεος, το τερμάτισαν οι συνάδελφοι της δημόσιας τηλεόρασης, λες και δίναν εξετάσεις. Ή μήπως δίνουν και παίζει κανένα μπόνους ως έπαθλο;