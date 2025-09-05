Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 25.2°
3 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
25°C
26.5° 23.8°
1 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.0°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
57%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
0 BF
58%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
0 BF
64%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
71%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 25.8°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.9°
1 BF
68%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
27.7° 25.7°
0 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
73%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 24.0°
3 BF
55%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
81%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.2° 26.8°
3 BF
50%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.3°
3 BF
60%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
1 BF
69%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.0° 18.0°
0 BF
84%
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
Το υποβαθμισμένο οδικό δίκτυο δυσκόλεψε την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων

Άνθρακες

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μ.-Α.Κ.

Σε μακροσκελή απάντηση για τη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ προχώρησε χθες το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αναφερόμενο στο έμψυχο δυναμικό της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές, τα εναέρια μέσα, το 112, το πρόγραμμα «Αιγίς», τον καθαρισμό των οικοπέδων κ.ά. το υπουργείο προσπαθεί να αποδομήσει την κριτική που δέχεται όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ αλλά από μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και κοινωνικούς φορείς. «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό. Έχει ανάγκη από όραμα και απτά έργα», αναφέρει μεταξύ άλλων το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Βέβαια για τα 473.930 στρέμματα που έγιναν στάχτη μέχρι τα τέλη Αυγούστου σε μία από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας δεν υπάρχει κάποια αναφορά...

Άνθρακες

