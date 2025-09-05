Μίλησε και ο Μπόρις Τζόνσον χθες στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Μαζί του συνομίλησε και ο Β. Μαρινάκης, που ήταν σαν να ακούγαμε έναν υπέροχο πρόλογο για τον Αλέξη Τσίπρα και σίγουρα ήταν εναντίον της κυβέρνησης. Αλλά, θα μείνουμε λίγο στον Μπόρις. Που είπε πως του αρέσει ο Τραμπ γιατί «μιλάει από καρδιάς»(!) και διαφώνησε με τον Β. Μαρινάκη, λέγοντας πως δεν καταλαβαίνει γιατί ο επιχειρηματίας είπε πως οι Έλληνες δεν αντέχουν την ακρίβεια και τη διαφθορά, καθώς στις διακοπές που έκανε φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα και μέσω των οποίων «ενίσχυσε πολύ, πάρα πολύ την ελληνική οικονομία», όπως είπε, αναφερόμενος στον εαυτό του, δεν είδε και πολλή φτώχεια... Πλήρωσε πολλά ο Μπόρις στην Ελλάδα. Έτσι είναι, my dear. Άμα πληρώνεις πολλά, κρύβεται η φτώχεια –ίσως γι’ αυτό δεν τη βλέπει και ο πρωθυπουργός μας. «Μα, είστε πολύ καλύτερα από ό,τι τη δεκαετία του ’70», είπε ο Άγγλος πρώην πρωθυπουργός. Αδιανόητο επιχείρημα υπέρ της κυβέρνησης! Είμαστε καλύτερα απ’ ό,τι τη δεκαετία του 1970!
Πλήρωσε πολλά
Πλήρωσε πολλά
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας