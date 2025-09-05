Μίλησε και ο Μπόρις Τζόνσον χθες στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Μαζί του συνομίλησε και ο Β. Μαρινάκης, που ήταν σαν να ακούγαμε έναν υπέροχο πρόλογο για τον Αλέξη Τσίπρα και σίγουρα ήταν εναντίον της κυβέρνησης. Αλλά, θα μείνουμε λίγο στον Μπόρις. Που είπε πως του αρέσει ο Τραμπ γιατί «μιλάει από καρδιάς»(!) και διαφώνησε με τον Β. Μαρινάκη, λέγοντας πως δεν καταλαβαίνει γιατί ο επιχειρηματίας είπε πως οι Έλληνες δεν αντέχουν την ακρίβεια και τη διαφθορά, καθώς στις διακοπές που έκανε φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα και μέσω των οποίων «ενίσχυσε πολύ, πάρα πολύ την ελληνική οικονομία», όπως είπε, αναφερόμενος στον εαυτό του, δεν είδε και πολλή φτώχεια... Πλήρωσε πολλά ο Μπόρις στην Ελλάδα. Έτσι είναι, my dear. Άμα πληρώνεις πολλά, κρύβεται η φτώχεια –ίσως γι’ αυτό δεν τη βλέπει και ο πρωθυπουργός μας. «Μα, είστε πολύ καλύτερα από ό,τι τη δεκαετία του ’70», είπε ο Άγγλος πρώην πρωθυπουργός. Αδιανόητο επιχείρημα υπέρ της κυβέρνησης! Είμαστε καλύτερα απ’ ό,τι τη δεκαετία του 1970!