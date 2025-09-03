Λόγια του αέρα αποδεικνύονται οι διαβεβαιώσεις Πλεύρη στη Μυτιλήνη, όταν έλεγε για τη Βάστρια ότι τίποτα δεν θα γίνει χωρίς τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, με το τελευταίο άρθρο του κατάπτυστου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, φρόντισε να αφαιρέσει από τη ΔΕΥΑ Λέσβου την αρμοδιότητα τοποθέτησης μονάδων αφαλάτωσης, μιας και η νυν διοίκησή της αρνήθηκε να εγκρίνει σχετικό έργο με σκοπό την παροχή πόσιμου νερού στην υπό κατασκευή δομή. Έτσι, φωτογραφικά, με τον νέο νόμο η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον διορισμένο γενικό γραμματέα της. Τόσο απλά, τόσο δημοκρατικά.
Από την πίσω πόρτα
