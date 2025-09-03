Αρπακτικά σε δράση

Σε πλήρη δραστηριότητα το 2025 παραμένει η διαβόητη εταιρεία Intellexa που βρίσκεται πίσω από το –γνωστό στην ΕΥΠ– λογισμικό παρακολούθησης Predator, αξιοποιώντας ένα πλέγμα εταιρειών και προσώπων για να αποκρύψει τις κινήσεις της, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Aυτό αποκαλύπτει στρατηγική έκθεση της ευρωπαϊκής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Sekoia.io με τίτλο «Αρπακτικά επί πληρωμή: Μια παγκόσμια επισκόπηση των εμπορικών προμηθευτών κατασκοπευτικού λογισμικού».
Η έκθεση δείχνει ότι οι κυρώσεις δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν την πορεία της. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής απόκρυψης των δραστηριοτήτων της Intellexa είναι η χρήση σύνθετων δικτύων μεσαζόντων και εταιρειών-βιτρίνα, που δημιουργούν πολλαπλά επίπεδα κάλυψης. Μέσα στο 2025 καταγράφηκαν πέντε διακριτά επίπεδα ανωνυμοποίησης της Intellexa, με το πέμπτο να αποδίδεται στην τσέχικη εταιρεία FoxItech s.r.o. που διασυνδέεται με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Dvir Horef Hazan, ο οποίος σχετίζεται με παλαιότερες πληρωμές της Intellexa.
