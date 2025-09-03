«Να μη σιωπήσουμε»

«Μπήκα στο όνομα της ανθρωπιάς και θα φύγω στο όνομα της ανθρωπιάς [...] Θα παραμείνουμε στη γη μας και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους ανθρώπους, Θεού θέλοντος, ακόμα και μέσα από μια σκηνή». Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο μήνυμα του δρα Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, ο οποίος είχε απαχθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής σε επιδρομή τους στο Νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, το τελευταίο λειτουργικό νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα, αρνούμενος ηρωικά να εγκαταλείψει τους ασθενείς του. Κρατείται έκτοτε σε απάνθρωπες συνθήκες, ενώ έχει άμεση ανάγκη πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όσο παραμένουμε αμέτοχοι, ιστορίες σαν του Αμπού Σαφίγια θα μας στοιχειώνουν.