Νέες χυδαιότητες Φλωρίδη: επιλογή αυτοκτονίας οι κινητοποιήσεις κατά τουριστών από το Ισραήλ

Ο Γιώργος Φλωρίδης δεν φημίζεται για τον ψύχραιμο πολιτικό του λόγο. Έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι είναι αμετροεπής και ακροκεντρώος. Είναι πρόσφατη η χυδαία παρέμβασή του στη Βουλή, όταν κατηγόρησε την Αριστερά πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα.... της Τουρκίας επειδή διαμαρτύρεται για τη γενοκτονία που συντελεί το Ισραήλ στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βρει στο πρόσωπό του μιαν εμπροσθοφυλακή για την αντιμετώπιση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αφού έχει αποδειχτεί ότι δεν έχει κανέναν ηθικό ενδοιασμό. Παράλληλα, με πρόσφατη τροπολογία του «έκανε τη χάρη» σε ορισμένους πολιτικούς, αφού ναι μεν οι ίδιοι απαγορεύεται να έχουν υπεράκτιες εταιρείες, αλλά επιτρέπεται «στους συγγενείς τους».

Σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ (που αλλού;) επιτέθηκε, με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο σε εστιατόριο της Νάξου, λέγοντας πως αποτελούν «επιλογή αυτοκτονίας οι κινητοποιήσεις κατά τουριστών από το Ισραήλ, καθώς η χώρα αυτή είναι ο «μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας».

Ο Γιώργος Φλωρίδης θα μπορούσε να είναι το πρότυπο του αμοραλιστή πολιτικού, δίνοντας το παράδειγμα και σε πολλούς άλλους.