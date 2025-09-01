Αστυνομικοί πανελίστες

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και πολλές εκπομπές που «σέβονται τον εαυτό τους» έχουν εντάξει στα πάνελ ή στους συνεργάτες κάποιον απόστρατο συνήθως αστυνομικό για να δίνει τις αναλύσεις και το «ρεπορτάζ» του. Κάποιες φορές μάλιστα παρακάμπτονται οι αστυνομικοί συντάκτες – επιφορτισμένοι με αυτό το καίριο ρεπορτάζ. Τελευταία διαβάσαμε για συμφωνία αποκλειστικής εμφάνισης αναλυτή σε μεγάλη εκπομπή. Το φαινόμενο είναι γνωστό στην ΕΣΗΕΑ, στην οποία έχουν φτάσει καταγγελίες για όσους αναλαμβάνουν και τον ρόλο του δημοσιογράφου ή του ημιεπίσημου εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ., η οποία τον Ιανουάριο με ανακοίνωσή της είχε διαχωρίσει τη θέση της.