Εντολή καθαρισμού

Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξαφνικά ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται… «καθάρισμα». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, «αποκάλυψε» μιλώντας χθες στο Open ότι ο πρωθυπουργός τού είχε δώσει από την πρώτη στιγμή εντολή να βάλει τάξη στον οργανισμό που μοίραζε δεξιά (κυρίως) - αριστερά κοινοτικά κονδύλια και μάλιστα υποσχέθηκε νέες εκπλήξεις. Δηλαδή, ο κ. Τσιάρας γνώριζε τα προβλήματα από τον Ιούνιο του 2024, όταν ανέλαβε, αλλά χρειάστηκαν σκάνδαλα, καταγγελίες και αρκετοί οργισμένοι αγρότες για να θυμηθεί την «εντολή» Μητσοτάκη. Τώρα από την κυβέρνηση υπόσχονται διαφάνεια και λογισμικά-φρουρούς, λες και μέχρι χθες έλειπε το... antivirus. Μάλλον στην Ελλάδα η κάθαρση αρχίζει πάντα μετά την υπερχείλιση του βόθρου.