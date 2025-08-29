Τη στήριξή τους στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βάλλονται από κυβερνητικές διαρροές και δηλώσεις εκδηλώνουν με κοινή ανακοίνωση η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι δύο φορείς «εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κλιμάκωση της αρνητικής ρητορικής και του δυσμενούς κλίματος που διαμορφώνεται σε βάρος των προσφύγων, των μεταναστών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών». Υπογραμμίζουν: «Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν δημόσιες δηλώσεις, πρωτοβουλίες ή άτυπες διαρροές που στιγματίζουν φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή προτείνουν την επιβολή τιμωρητικών μέτρων σε οργανώσεις που ενδέχεται να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις ή προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη εκπροσωπώντας τους ανθρώπους που έχουν ζητήσει τη στήριξή τους». Άλλο ένα χαστούκι από διεθνείς οργανισμούς και ανεξάρτητους θεσμικούς φορείς εναντίον κυβερνητικών πολιτικών που υπονομεύουν το κράτος δικαίου.