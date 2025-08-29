Ποντάρει στο ζερό

Για μηδέν επεισόδια σε αθλητικές συναντήσεις και μηδέν καταλήψεις στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε, μίλησε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αποθέωσε το έργο της ΕΛ.ΑΣ. και της ΔΑΟΕ που συστάθηκε τον Νοέμβριο. Όπως είπε ακόμα, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης από άκρη σε άκρη αισθάνονται πλέον απόλυτα ασφαλείς. Με τη ΔΕΘ να πλησιάζει και τα διάφορα προβλήματα της πόλης να έρχονται ξανά στο προσκήνιο, η κυβέρνηση ποντάρει ακόμα μια φορά στο δόγμα τού «νόμος και τάξη», αφού δεν έχει να επιδείξει και πολλά άλλα...