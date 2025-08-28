Οργή Μυλόπουλου για Μητσοτάκη: «Δεν ντρέπεται ο πρωθυπουργός...;»

Δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του ο πρώην πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος, για όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, στη φιέστα που οργάνωσε εν όψει της ΔΕΘ.

Με τις παρακάτω δηλώσεις του, ο κ. Μυλόπουλος «αποκάλυψε» ουσιαστικά τις προθέσεις του πρωθυπουργού, όσον αφορά τα δημόσια αλλά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια:

«Υπάρχουν μια σειρά από σοβαρές ενστάσεις για τη φιέστα που έστησε σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο πρύτανης του ΑΠΘ με φόντο το Πανμιο.

1. Δεν ντρέπεται ο πρωθυπουργός να έρχεται στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας που μαστίζεται στις μέρες του από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, στο Πανμιο όπου φοιτητές πέφτουν από τα παράθυρα γιατί δεν έχουν καρέκλα να καθίσουν και όπου τα ταβάνια των εργαστηρίων και τα ασανσέρ των φοιτητικών εστιών καταρρέουν, όχι για να ανακοινώσει αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης ή των δημόσιων επενδύσεων του πανμίου, αλλά για να υπογράψει την ίδρυση έδρας με ιδιωτική χρηματοδότηση;

2. Το ΑΠΘ που διακρίνεται για ανθρωπιστικές σπουδές, χρειάζονταν ιδιωτική χρηματοδότηση για να ιδρύσει έδρα που να ερευνά την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου;

3. Αφού η χρηματοδότηση είναι ιδιωτική, τι δουλειά έχει ο πρωθυπουργός να έρχεται για να υπογράψει την ίδρυση της έδρας στο ΑΠΘ; Ποια η δική του συμβολή;

4. Με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρωθυπουργού, ο πρύτανης Κυριάκος Αναστασιαδης, παρουσίασε, άραγε, τα στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία τα ελληνικά πανμια βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της στελέχωσης και της δημόσιας χρηματοδότησης;

5. Ο πρύτανης εξήγησε, άραγε, στον κ. Μητσοτάκη ότι το ΑΠΘ είναι κέντρο αριστείας και όχι άντρο εγκληματικότητας και ανομίας, όπως ο πρωθυπουργός αποκαλεί τα ελληνικά πανεπιστήμια;»