Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
tsipras_1020
Εμμονές και απαντήσεις

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Κ.Π.

Εμμονή φαίνεται πως έχει πάθει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εξαπολύει, καθημερινά πλέον, επιθέσεις κατά ενός πολιτικού αντιπάλου που δεν είναι καν αρχηγός κόμματος... Ο λόγος, φυσικά, για τον Αλέξη Τσίπρα.

Είναι τέτοια, δε, η εμμονή ώστε, εκτός από τις επιθέσεις πρωτοφανούς οξύτητας, ενίοτε λέει και πράγματα αντικρουόμενα.

Χθες, για παράδειγμα, σε συνέντευξή του (Παραπολιτικά 90,1) ο Παύλος Μαρινάκης είπε στην αρχή: «Οπως και να έχει, έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Αρα, κάποιος κόσμος τον ψήφισε».

Αργότερα, όμως, θυμήθηκε όσα είχε πει στις προηγούμενες τοποθετήσεις του, ότι έχει λείψει (ο πρώην πρωθυπουργός) μόνο στους ποινικούς.

Η αντίφαση προφανής (και χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία περί αντεγκληματικής πολιτικής κ.ο.κ.).

Καθώς δε, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει λείψει σε καμία ηλικιακή - επαγγελματική ομάδα, τον παραπέμπουμε στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat («Εφ. Συν.» της 16ης Αυγούστου) από όπου με σαφήνεια προκύπτουν οι διαφορές μεταξύ της μιας και της άλλης κυβέρνησης.

Εμμονές και απαντήσεις

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

