Εμμονές και απαντήσεις

Εμμονή φαίνεται πως έχει πάθει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εξαπολύει, καθημερινά πλέον, επιθέσεις κατά ενός πολιτικού αντιπάλου που δεν είναι καν αρχηγός κόμματος... Ο λόγος, φυσικά, για τον Αλέξη Τσίπρα.
Είναι τέτοια, δε, η εμμονή ώστε, εκτός από τις επιθέσεις πρωτοφανούς οξύτητας, ενίοτε λέει και πράγματα αντικρουόμενα.
Χθες, για παράδειγμα, σε συνέντευξή του (Παραπολιτικά 90,1) ο Παύλος Μαρινάκης είπε στην αρχή: «Οπως και να έχει, έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Αρα, κάποιος κόσμος τον ψήφισε».
Αργότερα, όμως, θυμήθηκε όσα είχε πει στις προηγούμενες τοποθετήσεις του, ότι έχει λείψει (ο πρώην πρωθυπουργός) μόνο στους ποινικούς.
Η αντίφαση προφανής (και χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία περί αντεγκληματικής πολιτικής κ.ο.κ.).
Καθώς δε, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει λείψει σε καμία ηλικιακή - επαγγελματική ομάδα, τον παραπέμπουμε στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat («Εφ. Συν.» της 16ης Αυγούστου) από όπου με σαφήνεια προκύπτουν οι διαφορές μεταξύ της μιας και της άλλης κυβέρνησης.
