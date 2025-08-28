Ποιος είναι ο μουρλός;

«Μα, όταν σε κάθε προσπάθεια να αποκτήσουμε φθηνό ρεύμα, κάποιοι μουρλοί τρέχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμποδίζουν τις άδειες και τα έργα, δεν θα έχουμε ακριβότερο ρεύμα; Γενικά για κάθε πρόβλημα της χώρας μας η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς έχει τη βασική ευθύνη» είχε δηλώσει ο Αδωνις Γεωργιάδης τον Φεβρουάριο του 2022, αναφερόμενος σε κατοίκους των Αγράφων που αντιδρούσαν στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή τους.

Τριάμισι χρόνια μετά, που τα αιολικά βρίσκονται σχεδόν σε κάθε κορυφή της χώρας, αλλά τα τιμολόγια του ρεύματος γονατίζουν τα νοικοκυριά, θα μπορούσε να επαναλάβει αυτή τη δήλωση με μια προσθήκη για το Χρηματιστήριο Ενέργειας;