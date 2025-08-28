Ποιος είναι ο μουρλός;

«Μα, όταν σε κάθε προσπάθεια να αποκτήσουμε φθηνό ρεύμα, κάποιοι μουρλοί τρέχουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμποδίζουν τις άδειες και τα έργα, δεν θα έχουμε ακριβότερο ρεύμα; Γενικά για κάθε πρόβλημα της χώρας μας η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς έχει τη βασική ευθύνη» είχε δηλώσει ο Αδωνις Γεωργιάδης τον Φεβρουάριο του 2022, αναφερόμενος σε κατοίκους των Αγράφων που αντιδρούσαν στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στην περιοχή τους.
Τριάμισι χρόνια μετά, που τα αιολικά βρίσκονται σχεδόν σε κάθε κορυφή της χώρας, αλλά τα τιμολόγια του ρεύματος γονατίζουν τα νοικοκυριά, θα μπορούσε να επαναλάβει αυτή τη δήλωση με μια προσθήκη για το Χρηματιστήριο Ενέργειας;
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας