Έγιναν μύλος

Δεν λέει να ησυχάσει το μέτωπο που ακούει στο όνομα ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με νέα στοιχεία. Το θέμα επαναφέρει, συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καραμέρος με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, μετά από σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento». Σε αυτό αναφέρεται –και αναπαράγει η κοινοβουλευτική ερώτηση– ότι «ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης είχε στην διάθεσή του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ με δική του πρωτοβουλία». Και, στον επίλογο, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητά από τον κ. Μυλωνάκη απαντήσεις σχετικά με «το πότε ζήτησε και πότε έλαβε το υπόμνημα, σε ποιες ενέργειες προχώρησε λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου του, καθώς και πώς θα συμβάλλει στο έργο των δικαστικών και διοικητικών αρχών για την ενδεχόμενη εμπλοκή των ιδιωτών στο σκάνδαλο των παράνομων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ». Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση...
