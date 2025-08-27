Πώς να τους πιστέψουμε;

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερή του κατάσταση από ποτέ και ως προς τον αριθμό του προσωπικού του». Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν τις υποδομές που αξίζουν». Κωστής Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων». Νίκος Ρωμανός: «Η μάχη ενάντια στα fake news είναι διαρκής». Άκης Σκέρτσος: «Στατιστική και πολιτική λαθροχειρία για τις διακοπές των Ελλήνων, με Ν.Δ. οι καλύτερες καταγεγραμμένες αναφορές». Παύλος Μαρινάκης: «Ο αγώνας ενάντια στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό είναι διαρκής». Αλήθεια, πρέπει να τα δούμε για να τα πιστέψουμε τα λεγόμενα των κυβερνητικών στελεχών ή ίσως πρέπει να τα πιστέψουμε για να τα δούμε;