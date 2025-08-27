Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερή του κατάσταση από ποτέ και ως προς τον αριθμό του προσωπικού του». Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα δημόσια σχολεία μας αλλάζουν όψη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν τις υποδομές που αξίζουν». Κωστής Χατζηδάκης: «Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων». Νίκος Ρωμανός: «Η μάχη ενάντια στα fake news είναι διαρκής». Άκης Σκέρτσος: «Στατιστική και πολιτική λαθροχειρία για τις διακοπές των Ελλήνων, με Ν.Δ. οι καλύτερες καταγεγραμμένες αναφορές». Παύλος Μαρινάκης: «Ο αγώνας ενάντια στον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό είναι διαρκής». Αλήθεια, πρέπει να τα δούμε για να τα πιστέψουμε τα λεγόμενα των κυβερνητικών στελεχών ή ίσως πρέπει να τα πιστέψουμε για να τα δούμε;
Πώς να τους πιστέψουμε;
Πώς να τους πιστέψουμε;
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας