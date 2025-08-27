Πυροσβεστικό αφήγημα

Έπειτα από άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι με μεγάλες εκτάσεις να γίνονται στάχτη και τον αστικό ιστό της Πάτρας να κινδυνεύει το νέο κυβερνητικό αφήγημα συνοψίζεται στο «έχουμε πυροσβέστες». Στοιχεία της Eurostat, που επικαλούνται κυβερνητικά στελέχη, αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών στην Ε.Ε. αναλογικά με το σύνολο των εργαζόμενων. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία για το 2024, η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστοιχούσε στο 0,41% των απασχολουμένων στη χώρα μας, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (0,19%). Έστω ότι έχουμε αρκετούς πυροσβέστες, με τις απόψεις να συνεχίζουν να διίστανται. Με την εκπαίδευση, την ορθή κατανομή τους και τη συνδρομή σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό τι γίνεται;