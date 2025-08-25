Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 28.0°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
27°C
28.8° 25.3°
1 BF
51%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 28.0°
2 BF
54%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
50%
Βέροια
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
49%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
2 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
46%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.8°
5 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 26.0°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
36%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.5°
0 BF
54%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
50%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.2°
2 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
4 BF
60%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.8°
0 BF
36%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.3°
3 BF
37%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
60%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
0 BF
50%
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
Άδωνις Γεωργιάδης
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Εξισώσεις...

Ν.ΠΑΠ.

Με ιστορικά επιχειρήματα απάντησε στον υπουργό Υγείας ο Κώστας Ζαχαριάδης, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε θριαμβευτική ανάρτηση για την προχθεσινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Παρέλκει, ίσως, να αναφερθούμε στα γεγονότα. Στο διά ταύτα, πάντως, της ανάρτησης του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. διαβάζουμε και τα εξής: «Στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γραπτή δήλωση P6_DCL(2008)0044 που πρότεινε να οριστεί η 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Από τους εκλεγμένους στην Ελλάδα ευρωβουλευτές, υπέγραψαν –δηλαδή στήριξαν– τη δήλωση μόλις 3 από τους 24 και από τη Ν.Δ. μόλις 2 από τους 8. Μια τότε περιθωριακή άποψη στο εσωτερικό της Ν.Δ. και κυρίως στο ΛΑΟΣ σήμερα έχει γίνει η επίσημη γραμμή της Ν.Δ....», επισημαίνει ο Κ. Ζαχαριάδης –και γι’ αυτό πρέπει να γίνει συζήτηση κάποια στιγμή...

Εξισώσεις...

