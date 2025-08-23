Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
34.1° 31.3°
2 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.7° 26.4°
4 BF
47%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 30.0°
2 BF
62%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
57%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αίθριος καιρός
28°C
27.6° 27.6°
0 BF
48%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
40%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
51%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
34°C
33.6° 32.7°
4 BF
45%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
28.9° 26.5°
2 BF
57%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
42%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
58%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
0 BF
74%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
0 BF
39%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 30.1°
2 BF
32%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
5 BF
86%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.8° 32.7°
0 BF
29%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.3°
3 BF
68%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
51%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 25.2°
2 BF
47%
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Κατασκευή ενόχων

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μ.-Α.Κ.

Στο πλευρό των δύο νέων εθελοντών 25 και 21 ετών που προφυλακίστηκαν ως κατηγορούμενοι για εμπρησμό στο Γηροκομείο της Πάτρας, χωρίς ιδιαίτερα αποδεικτικά στοιχεία, στέκεται το ΜέΡΑ 25.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «πρόκειται για το δόγμα κατασκευής ενόχων που εφαρμόζει αδιακρίτως η κυβέρνηση φυλακίζοντας ανθρώπους από το αποτύπωμά τους σε μια σακούλα, όπως στην περίπτωση του Νίκου Ρωμανού, από ψευδείς μαρτυρίες, όπως η περίπτωση του Ινδιάνου στη Νέα Σμύρνη και τώρα, με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες στην Αχαΐα».

Η «Εφ.Συν.» αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα την Πέμπτη, φιλοξενώντας δηλώσεις του πατέρα του ενός εθελοντή, ενώ δημοσίευμα του in.gr αναφέρεται επίσης σε τραγικά λάθη της Ασφάλειας Πάτρας και πιθανή προσφυγή των οικογενειών των νέων στο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τα άλλα δεν έχουμε αρκετούς εθελοντές...

Κατασκευή ενόχων

