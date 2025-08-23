Κατασκευή ενόχων

Στο πλευρό των δύο νέων εθελοντών 25 και 21 ετών που προφυλακίστηκαν ως κατηγορούμενοι για εμπρησμό στο Γηροκομείο της Πάτρας, χωρίς ιδιαίτερα αποδεικτικά στοιχεία, στέκεται το ΜέΡΑ 25.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «πρόκειται για το δόγμα κατασκευής ενόχων που εφαρμόζει αδιακρίτως η κυβέρνηση φυλακίζοντας ανθρώπους από το αποτύπωμά τους σε μια σακούλα, όπως στην περίπτωση του Νίκου Ρωμανού, από ψευδείς μαρτυρίες, όπως η περίπτωση του Ινδιάνου στη Νέα Σμύρνη και τώρα, με τους εθελοντές δασοπυροσβέστες στην Αχαΐα».

Η «Εφ.Συν.» αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα την Πέμπτη, φιλοξενώντας δηλώσεις του πατέρα του ενός εθελοντή, ενώ δημοσίευμα του in.gr αναφέρεται επίσης σε τραγικά λάθη της Ασφάλειας Πάτρας και πιθανή προσφυγή των οικογενειών των νέων στο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τα άλλα δεν έχουμε αρκετούς εθελοντές...