Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Αλλού, το ψάχνουν

Τ.Σ.

Η αρμόδια για το περιβάλλον ισπανική Εισαγγελία προτρέπει τους τοπικούς εισαγγελείς να ελέγξουν αν οι κοινότητες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην Ισπανία, είχαν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων πρόληψης των κινδύνων. Στην εντολή, ο εισαγγελέας θεωρεί «προφανές ότι η παρούσα κατάσταση οφείλεται στην απουσία ή, ενδεχομένως, στη μη προσήκουσα υλοποίηση των σχεδίων πρόληψης των πυρκαγιών». Και τους προτρέπει, στις σοβαρότερες των περιπτώσεων, να προχωρήσουν σε ποινική δίωξη όσων δεν έχουν καταρτίσει σχέδια πρόληψης ενώ είχαν την υποχρέωση να το πράξουν. Στη χώρα μας, τα σχέδια πρόληψης είναι το «112» και σε ό,τι αφορά την απόδοση ευθυνών, όλα είναι καλώς καμωμένα.

Αλλού, το ψάχνουν

