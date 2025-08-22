Κανένα δικαίωμα

Ενδιαφέρον είχε ο τρόπος με τον οποίο απάντησε (στο Open) ο Σωκράτης Φάμελλος για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Επί λέξει: «Μα ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Ήταν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. που ψηφίσαμε αυτή τη γραμμή όλοι μαζί» (σ.σ. για προοδευτική απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη). Και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Σας το λέω ξεκάθαρα: Υλοποιούμε όλοι μαζί αυτή τη γραμμή. Είναι καταστροφική αυτή η κυβέρνηση, έχουμε αναλάβει εμείς την πρωτοβουλία συνολικά και το ερώτημα τώρα στρέφεται περισσότερο προς τα άλλα κόμματα».