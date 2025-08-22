Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 30.2°
2 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.7° 27.2°
0 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
59%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
61%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
50%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
1 BF
53%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
2 BF
45%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.2°
1 BF
37%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
28.9° 25.5°
1 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
2 BF
45%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
0 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 32.1°
2 BF
33%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 31.8°
0 BF
33%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.3°
0 BF
78%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
86%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
46%
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Αλέξης Τσίπρας - Σωκράτης Φάμελλος
Κανένα δικαίωμα

Ν.ΠΑΠ.

Ενδιαφέρον είχε ο τρόπος με τον οποίο απάντησε (στο Open) ο Σωκράτης Φάμελλος για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Επί λέξει: «Μα ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Ήταν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. που ψηφίσαμε αυτή τη γραμμή όλοι μαζί» (σ.σ. για προοδευτική απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη). Και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Σας το λέω ξεκάθαρα: Υλοποιούμε όλοι μαζί αυτή τη γραμμή. Είναι καταστροφική αυτή η κυβέρνηση, έχουμε αναλάβει εμείς την πρωτοβουλία συνολικά και το ερώτημα τώρα στρέφεται περισσότερο προς τα άλλα κόμματα».

Κανένα δικαίωμα

