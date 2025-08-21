Εκτός γραμμής;

Εσχάτως βλέπει συνεχώς το φως της δημοσιότητας σενάριο που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ευνοεί την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Τυχόν κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα μπορούσε να αναστήσει το πάλαι ποτέ αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και, τούτου δοθέντος, να δώσει φιλί ζωής στη Ν.Δ. Αν αυτό ίσχυε, τότε στελέχη της κυβέρνησης θα έπρεπε να καλωσορίζουν μια τέτοια εξέλιξη.

Κι όμως.

Ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του χθες (ΣΚΑΪ) και τι δεν είπε εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού: ότι υπάρχει προσπάθεια πολιτικού ξεπλύματος του Αλέξη Τσίπρα, ότι η εν λόγω κυβέρνηση ήταν η χαρά κάθε εμπρηστή, κάθε βιαστή και κάθε εγκληματία κ.ά.

Εδώ δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: είτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής είτε δεν χαίρονται και πολύ με το ενδεχόμενο…