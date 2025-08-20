Κύριε Νατσιέ, ο αυτισμός δεν είναι ελάττωμα!

Σε δήλωσή του για τις κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον πολιτικό αυτισμό της έχει καθηλώσει την χώρα μας στον πάγκο με τα αζήτητα». Σε αυτό το σημείο ο γράφων ζαλίζεται για λίγο και σταματά το λογύδριό του.
Και αφού ηρεμήσει, σκέφτεται το εξής: Συγγνώμη, ο κ. Νατσιός, δάσκαλος δεν ήταν πριν μπει στη Βουλή; Στις τάξεις που δίδασκε «γράμματα και σπουδάγματα και του Θεού τα πράγματα», δεν είχε μαθητές με αυτισμό; Έχει ξεχάσει τι σημαίνει πραγματικά αυτισμός; Ή τον χρησιμοποιεί συνειδητά ως επικοινωνιακό τέχνασμα για να αλιεύσει ψήφους στον σκληρό ανταγωνισμό της ακροδεξιάς πολυκατοικίας;
Ο άλλοτε δάσκαλος και νυν πρόεδρος ενός φονταμενταλιστικού «χριστιανικού» κόμματος, καλό θα ήταν να συμβουλευτεί ξανά ένα λεξικό, προκειμένου να διαβάσει τι σημαίνει αυτισμός και να θυμάται ότι ο αυτισμός δεν χρησιμοποιείται ως συνοδευτικό σε οποιαδήποτε διάσταση, π.χ. πολιτικός αυτισμός.
Να το κάνει αυτό και μετά να ξαναμιλήσει για τον αυτισμό, στη σωστή του βάση όμως. Ως δάσκαλος θα (πρέπει να) ξέρει ποια είναι η χρήση του αυτισμού στη καθημερινότητά μας. Αλλιώς ας την ξέρουν όσοι πράγματι έχουν αυτισμό.
